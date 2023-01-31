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В Польщі заявили, що питання передачі Україні F-16 не обговорюється

Ольга Денисяка

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У Польщі не ведуть розмов про можливу передачу Україні багатоцільових винищувачів F-16. Про це написав у Twitter заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич.

«Тема передачі польських F-16 відсутня», – написав у Twitter Войцех Скуркевич, реагуючи на закиди, що передача Україні F-16 замість МіГ-29 означатиме роззброєння Польщі.

Як пише Європейська правда, напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard.

При цьому він не став уточнювати, що йдеться про передачу саме польських літаків.

Варто зазначити, що в понеділок офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомив у телеграмі про «позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати їх нам за погодженням з НАТО».

Зазначимо, що в Польщі є 48 американських винищувачів.

У понеділок президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

Додамо також, що компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила про готовність постачати літаки європейським країнам, які реекспортуватимуть свої в Україну.

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