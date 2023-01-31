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Щоб збудувати завод в Україні від Baykar вимагали 10 млн дол. за підключення до мережі

Андрій Котенський

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Від турецької компанія Baykar, яка планує збудувати завод в Україні для виготовлення легендарних безпілотників Bayraktar TB2 вимагали 10 мільйонів доларів за отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства до електричної мережі. Про це заявив генеральний директор підприємства Baykar Халук Байрактар в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

За словами Халука Байрактара, вони вже мають земельну ділянку, розроблений архітектурний проєкт, але щоб розпочати будівельні роботи потрібна електроенергія та безпека.

«Для будівництва заводу нам потрібно підєднатися до електромережі, а вони кажуть, що це коштує 10 мільйонів доларів і процес підключення триватиме два роки. Як вам таке? І вони запевняють, що це не корупція… Така сама процедура у Туреччині коштує 0 доларів і для цього потрібно 1-2 тижні а не 2 роки. Під’єднання до мережі не має відбуватися таким чином, бо не можна чекати на електрику два роки, коли люди вже зараз воюють, і Президент України зараз бореться із цим. Ми в цей час намагаємось орієнтуватися на зусилля української нації, а не на такі негативні моменти, проте їх потрібно вирішити прозоро і якомога швидше. Я сповістив українську владу про цей випадок, але просити сприяння не буду», – заявив Халук Байрактар.

Компанія готова хоч зараз розпочати зводити цей завод, але їй окрім світла також потрібні гарантії безпеки від України, аби люди, які на заводі працюватимуть не стали мішенями.

«Також потрібно подбати про ППО, яке захистить наш об’єкт, адже одна крилата ракета здатна знищити завод, а вони (росіяни), вже заявляли, що будуть по ньому стріляти. Тому потрібно стратегічно мислити, як захистити цей об’єкт», – повідомив Халук Байрактар.

Якщо компанія оперативно отримає всі погодження та гарантії безпеки то перший «Байрактар» виготовлений в Україні зійде із конвеєра у 2025 році.

Раніше Львівський портал повідомляв, що турецька компанія Baykar, яка займається виготовленням безпілотних літальних апаратів планує збудувати завод в Україні.

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