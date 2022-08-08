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Baykar збудує в Україні завод для виробництва БПЛА

Анастасія Диняк

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Турецька компанія Baykar Makina, яка займається виготовленням безпілотних літальних апаратів, зареєструвалася та планує збудувати завод в Україні. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю «РБК-Україна».

Так, за словами Боднаря, компанія Baykar вже зареєструвалася в Україні та придбала земельну ділянку на якій збудують завод.

«Власник компанії Baykar створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов’язання власників компанії зробити це виробництво в Україні», – зазначив він.

Посол додав, що тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво самого заводу та передав її до парламенту на ратифікацію. На думку Бондаря, це рішення матиме не лише політичне, але й практичне значення.

«На значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів», – йдеться у повідомленні.

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