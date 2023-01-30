В Україні конфіскували 32 млн грн заводу Дерипаски

Суд наклав арешт на 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори не уточняють, про яке саме виробництво йдеться, але Економічна правда пише, що це є Миколаївський глиноземний завод, яким володіє російський олігарх Олег Дерипаска.

У 2022 році це підприємство із власності Дерипаски суд передав в управління АРМА.

«Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання: 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. На сьогодні загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн», – кажуть в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство приватизував холдинг російського олігарха, який зараз є під санкціями США та ЄС. Підставами для їхнього застосування стало відмивання грошей в інтересах президента РФ Владіміра Путіна.

Цей російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Слідство триває у межах кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.110-2; ч.1 ст.113; ч.1 ст.437 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, диверсії, а також планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни).

Нагадаємо, торік у жовтні Україна також наклала санкції на Олега Дерипаску, іншого російського олігарха Сергія Курченка, а також проти президента-втікача Віктора Януковича й ексміністра оборони Павла Лебедєва.

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