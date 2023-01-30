ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні конфіскували 32 млн грн заводу Дерипаски

Наталя Дуляба

|

Суд наклав арешт на 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори не уточняють, про яке саме виробництво йдеться, але Економічна правда пише, що це є Миколаївський глиноземний завод, яким володіє російський олігарх Олег Дерипаска.

У 2022 році це підприємство із власності Дерипаски суд передав в управління АРМА.

«Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання: 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. На сьогодні  загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн», – кажуть в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство приватизував холдинг російського олігарха, який зараз є під санкціями США та ЄС. Підставами для їхнього застосування стало відмивання грошей в інтересах президента РФ Владіміра Путіна.

Цей російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Слідство триває у межах кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.110-2; ч.1 ст.113; ч.1 ст.437 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, диверсії, а також планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни).

Нагадаємо, торік у жовтні Україна також наклала санкції на Олега Дерипаску, іншого російського олігарха Сергія Курченка, а також проти президента-втікача Віктора Януковича й ексміністра оборони Павла Лебедєва.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

всі статті
Львівський портал