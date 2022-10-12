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Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти Януковича, Лебедєва і двох російських олігархів

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким накладено санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, ексміністра оборони Павла Лебедєва, а також російських олігархів Сергія Курченка та Олега Дерипаски. Про це йдеться у відповідному указі №694 від 12 жовтня.

РНБО того ж таки 12 жовтня наклала на десять років санкції на Януковича, Курченка, Дерипаски та Лебедєва. Вони передбачають блокування активів, зокрема тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать цим особам, а також активами, щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано (через інші фізичні чи юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом до права розпорядження ними.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2022 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”», – вказано в указі президента України.

Документ набрав чинності з моменту його публікування. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Зазначимо, що ще 10 вересня Кабінет Міністрів України запропонував розширити санкції проти зрадників: експрезидента Віктора Януковича та ексміністра оборони Павла Лебедева, олігархів Сергія Курченка та Олега Дерипаски.

Про те, що РНБО внесла до санаційного списку 1300 фізичних і юридичних осіб, в тому числі й Януковича, Лебедєва, Курченка, Дерипаски, стало відомо наприкінці вересня.

1 жовтня РНБО ввела санкції проти 3600 осіб, причетних до війни. Детальніше читайте за цим посиланням.

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