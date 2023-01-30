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Львівські паралімпійці здобули ще дві медалі ЧС з біатлону та лижних перегонів

Анастасія Безейко

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Представники Львівщини Василь Кравчук та Павло Баль, які представляли Україну на парачемпіонаті світу з біатлону та лижних перегонів, що проходив у Швеції, 29 січня стали призерами в лижній естафеті на 2,5 км. Павло Баль виборов «срібло», а Василь Кравчук – «бронзу». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Павло Баль брав участь у лижній естафеті «мікс» разом з Тарасом Радьом з Тернополя, Людмилою Ляшенко з Харкова та Богданою Конашук з Волині. Українська команда фінішувала другою, пропустивши вперед лише американців.

Василь Кравчук здобув бронзову медаль у тій же дисципліні, де в Пекіні став паралімпійським чемпіоном. Цього разу в команді також змагалися киянин Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко з Чернігівщини та Григорій Вовчинський із Черкащини. Першими та другими стали німці та норвежці відповідно.

Для Павла Баля це вже друга медаль на чемпіонаті світу у Швеції. У лижних гонках на 18 км спортсмен став бронзовим призером.

Відомо, що Україну в чемпіонаті світу з біатлону та лижних перегонів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату представляло 24 спортсмени. Загалом вони здобули 26 медалей. Від Львівщини виступали Василь Кравчук та Павло Баль.

Довідка:

Василь Кравчук родом зі Сколівщини. У інваспорт прийшов після аварії. У 2019 році він у складі національної паралімпійської збірної здобув відразу три медалі на етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону.

Павло Баль – дворазовий чемпіон світу, родом із Мостищини. В інваспорт потрапив після ампутації ніг. У 2022 році у норвезькому Ліллегаммері Павло здобув два «золота» на чемпіонаті світу: у змаганнях з біатлону в індивідуальній гонитві на 12,5 км та у лижній змішаній мікс-естафеті на 2,5 км.

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