Паралімпієць із Львівщини виборов бронзу чемпіонату світу з лижних перегонів

Спортсмен з Львівщини Павло Баль показав третій результат на чемпіонаті світу у лижних перегонах на 18 кілометрів, що проходить у Швеції. Його випередили лише представники Канади та Італії, повідомляє пресслужба ЛОВА.

Павло Баль родом з Мостищини. До львівського обласного центру «Інваспорт» прийшов після високої ампутації кінцівок. Тут йому запропонували кілька видів спорту, однак обрав саме лижні перегони та біатлон. Тренується під керівництвом Богдана Добрянського.

Торік управління молоді та спорту Львівської ОВА у межах Комплексної програми розвитку фізичної культури й спорту Львівщини придбало для Павла спеціальний велосипед – хендбайк, завдяки тренуванням на якому спортсмен зможе виступати і у велоперегонах серед людей з ураженням опорно-рухового апарату.

Додамо, що Павло Баль – титулований паралімпієць. Минулого сезону Представник Львівщини виборов два золота чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону.

За перші дні змагань Україна виборола вже шість медалей світової першості, що проходить у Швеції.

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