Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво артснарядів для України

Франція та Австралія співпрацюватимуть у межах багатомільйонного проєкту з виробництва артилерійських снарядів для України. Про це пише Європейська правда з посиланням на CNN.

«Кілька тисяч 155-міліметрових снарядів будуть вироблені спільно, в рамках безпрецедентного партнерства між Австралією і Францією», – заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Він уточнив, що французька збройова компанія Nexter співпрацюватиме з австралійськими компаніями, які постачатимуть порох для снарядів.

«Це є частиною постійного рівня підтримки, яку Франція та Австралія надають Україні, щоб переконатися, що Україна зможе втриматися в цьому конфлікті і домогтися його завершення на своїх умовах», – додав міністр оборони Австралії Річард Марлес.

Жоден із міністрів не уточнив нічого про кількість артилерійських снарядів, крім того, що це «кілька тисяч», але вони зазначили, що це буде довгострокова співпраця.

Це перші переговори двох країн на високому рівні відтоді, як два роки тому Австралія відмовилася від оборонної угоди з Парижем на користь угоди з Великою Британією та США, яка тепер відома як AUKUS.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці 2022 року Україна також налагодила виробництво артилерійських боєприпасів радянського зразка, які вичерпувались. Йдеться про калібр 122 і 152 мм.

Водночас відомо, що з осені в російській армії почався снарядний голод. Про це говорив глава ГУР Кирило Буданов.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.