У Львові відреставрували історичну браму на вулиці Скорика

Реставратори відновили зовнішню браму в будинку на вулиці Мирослава Скорика, 13, неподалік Львівської національної філармонії. Над відновленням брами майстри працювали близько 5 місяців. Про це Львівському порталу повідомили в Бюро спадщини.

До відновлення конструкція та полотна брами були в поганому стані. Тут бракувало багатьох декоративних елементів, прогнивші частини деревини потребували заміни, було відсутнє засклення та автентична ручка.

«Ця брама була дуже пошкоджена та потребувала цілого комплексу робіт. Ми відновили втрачені декоративні елементи, механізми закривання, завіси. Дверна рама раніше була розхитана, в процесі робіт обидва дверні полотна ми скріпили металевим порогом в нижній частині. Загалом над відновленням брами ми працювали протягом 4,5 місяців», – розповідає фахівець Олександр Савчук.

Реставраційна робота була здійснена завдяки міській програмі співфінансування, яку координує Бюро спадщини управління охорони історичного середовища. Загальна її вартість становила близько 89 000 грн.

«З цієї суми місто оплатило майже 62 000 грн, а іншу частину – мешканці, які раніше подали заявку на участь у програмі співфінансування», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нагадаємо, за 2022 рік, за координацією ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища було відреставровано щонайменше 29 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. При реставрації брам 70% вартості робіт фінансується з міського бюджету, а 30% – сплачують мешканці.

При відновленні вікон 60% сплатить місто , а 40% – мешканці. А при заміні пластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування рівні – 50% на 50%.

Раніше у Львові відновили браму в будинку на вулиці Вітовського, 31.