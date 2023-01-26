«Відрядження» Тищенка до Таїланду: нардепа пообіцяли виключити зі «Слуги народу»

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко проведе зустріч з «українською громадою» у чотиризірковому готелі у Бангкоці. Про це повідомили у пресслужбі посольства України у Таїланді.

«Посольство запрошує на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд», — йдеться у повідомленні.

Зустріч планують провести у п’ятницю 27 січня в чотиризірковому готелі «Novotel» у столиці Таїланду Бангкоці.

Голова «Слуги народу» Давид Арахамія пообіцяв виключити Тищенка з фракції та звільнити його з посади заступника голови.

«Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни», — написав Арахамія.

Він наголосив на скликанні термінового засідання для виключення Тищенка зі «Слуги народу», а також закликав Олену Шуляк виключити нардепа з одноіменної партії.

«Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни», — додав голова фракції.

Оновлено: згодом Олена Шуляк повідомила про звільнення Тищенка з партії «Слуга народу».

За даними Bihus.info, з початку повномасштабної війни Тищенко також проводив благодійні вечері в замку у передмісті Праги та у мішленівському ресторані Парижа.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони дозволила чиновникам виїжджати з України виключно у службові відрядження в умовах воєнного стану.

«Хочуть відпочивати зараз — будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», — наголосив президент Володимир Зеленський.

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