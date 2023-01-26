Тищенка виключили з партії «Слуга народу»

Після скандального анонсу «відрядження» нардепа Миколи Тищенка до Таїланду його виключили з партії «Слуга народу» та звільнили з посади заступника голови фракції. Про це повідомила голова партії Олена Шуляк.

«Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту партії «Слуга народу», ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка», — написала вона.

Речниця «Слуги народу» Ольга Палійчук додала, що депутата звільнили з керівної посади партії.

«Миколу Тищенка звільнено з посади заступника голови фракції «Слуга Народу». Засідання фракції відбудеться найближчим часом», — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше посольство України в Таїланді анонсувало зустріч нардепа Миколи Тищенка з «українською громадою» у чотиризірковому готелі у Бангкоці.

Голова «Слуги народу» Давид Арахамія пообіцяв виключити Тищенка з фракції та звільнити його з посади заступника голови.

Зазначимо, раніше Рада національної безпеки та оборони дозволила чиновникам виїжджати з України виключно у службові відрядження в умовах воєнного стану.

«Хочуть відпочивати зараз — будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», — наголосив президент Володимир Зеленський.

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