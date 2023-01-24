Держслужбовцям дозволили виїжджати з України виключно у відрядження

Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення дозволити чиновникам виїжджати з України у службові відрядження в умовах воєнного стану. Про це йдеться в указі на сайті президента.

Так, РНБО дозволила державним службовцям у період мобілізації та під час воєнного стану виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

Зміни будуть стосуватися:

членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників та заступників,

керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступників,

голови СБУ, його першого заступника та заступників,

голови та членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення,

голови та членів Рахункової палати,

голови та членів ЦВК, голів та членів інших державних колегіальних органів,

секретаря РНБО, його перших заступників та заступників,

народних депутатів,

уповноваженого ВРУ та його представників,

голови Нацбанку, його першого заступника та заступників,

постпреда президента в Автономній республіці Крим та його заступників,

голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників,

суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів держорганів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Рішення ухвалили, врахувавши інформацію голови державної прикордонної служби з питання перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

Кабінет міністрів має у п’ятиденний строк внести відповідні зміни до правил перетинання держкордону.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський також наголосив, що відтепер чиновники можуть виїжджати з України виключно у службові відрядження.

«Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», – сказав Зеленський.