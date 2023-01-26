СБУ викрила у своїх лавах російського агента

Служба безпеки України викрила серед своїх працівників зрадника, який працював на Росію. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Йдеться про співробітника одного з підрозділів СБУ у Запорізькій області. Встановлено, що він вів розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

«Після повномасштабного вторгнення РФ він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ», – кажуть у спецслужбі.

Водночас в Офісі генпрокурора України додають, що затриманий зрадник є підполковником СБУ. Працюючи на ворога, його цікавили секретні документи та схеми розміщення блокпостів у Запорізькій області.

«За допомогою особистого мобільного телефону він фотографував документи. У подальшому, використовуючи Теlegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора», – розповідають прокурори.

Також правоохоронці з’ясували, що підполковник має зв’язки, у тому числі і родинні, з представниками правоохоронних та державних органів РФ.

Зі свого боку глава СБУ Василь Малюк відзначив, що робота з викриття зрадників у відомстві не зупиниться, а всі спіймані обов’язково понесуть покарання.

«Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників – важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом», – наголосив Василь Малюк.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Підполковнику вже оголосили підозру, наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно СБУ виявила у своїх лавах любительку руского міра. Нею виявилась посадовиця науково-дослідної установи при відомстві, яка вела антиукраїнську діяльність та виправдовувала збройну агресію РФ.

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