СБУ знайшла у своїх лавах любительку руского міра

Посадовицю науково-дослідної установи при Службі безпеки України викрили на антиукраїнській діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

Спецслужби не уточняють, у якій саме структурі працювала любителька руского міра. Відомо, що вона була посадовицею науково-дослідної установи при СБУ.

Водночас в Офісі генпрокурора України додають, що йдеться про керівницю одного з відділів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

Встановлено, що жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії, заперечувала її військові злочини та підтримувала незаконне «приєднання» до РФ тимчасово окупованих районів сходу та півдня України.

Також посадовиця намагалась представити збройну агресію РФ проти України як «внутрішній громадянський конфлікт» і називала «дезінформацією» факти знищення рашистами українських об’єктів критичної інфраструктури.

«У Службі безпеки сьогодні працює команда справжніх патріотів, які роблять свій вагомий внесок у перемогу України. Для любителів руского міра в ній точно немає місця. Ми і надалі будемо продовжувати курс на очищення спецслужби від зрадників різного калібру. А кремлівські наративи вони зможуть озвучувати хіба що в суді, щоб отримати максимальне покарання», – прокоментував викриття очільник СБУ Василь Малюк.

Фігурантці оголосили підозру за ч.3 ст.436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою). Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

На любительку руского міра з лав СБУ чекає від 5 до 8 років тюрми.

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