Після ракетної атаки Зеленський збирав Ставку

У четвер, 26 січня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорювали масовану ракетну атаку Росії та ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це Львівському повідомили в Офісі президента.

Під час засідання доповідали командувачі військ оперативних напрямків щодо актуального стану справ на фронті, детально розглянули ситуацію на Бахмутському напрямку.

«Учасники обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо приділили увагу підготовці українських захисників за кордоном», – йдеться у повідомленні.

Також на засіданні йшлося про ліквідацію наслідків сьогоднішньої ракетної атаки РФ та заходи для протидії майбутнім загрозам.

Крім президента, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військ оперативних напрямків, участь у засіданні Ставки взяли також:

міністр оборони Олексій Резніков,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко,

секретар РНБО Олексій Данілов,

командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак,

члени уряду та представники правоохоронних органів.

Зазначимо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює під час війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.

Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Ставку Верховного Головнокомандувача скликають регулярно, дотепер було понад пів сотні засідань. Про прийняті рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.

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