Венеційська комісія відмовилися від відбору суддів КСУ за проблемним «єврозаконом»

Венеційська комісія офіційно відмовилась від призначення членів до Дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка має брати участь у відборі суддів Конституційного суду України, до виконання власних рекомендацій із виправлення відповідного закону. Про це йдеться в листі голови Венеційської комісії Клер Базі-Малорі на ім’я спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, пише Європейська правда.

Лист супроводжується роз’ясненнями до рекомендацій «Венеційки», які були опубліковані вже після схвалення закону в парламенті в грудні 2022 року, де вказується, що ключові з них не змінились.

Ідеться про те, що кількість членів Дорадчої групи експертів має налічувати сім людей (а не шість), причому більшість – чотири – мають становити міжнародні експерти; крім того, кандидати, визнані ДГЕ як недоброчесні, не можуть бути призначеними на посаду суддів КСУ.

«Хоча більшість ключових рекомендацій, викладених у висновку від грудня 2022 року, були виконані, дві ключові рекомендації – щодо повноважень ДГЕ та її складу – не були враховані в ухваленому законі», – йдеться в листі.

У зв’язку з цим «Венеційка» вирішила, що «у світлі цього висновку передумови для номінування Венеційською комісією кандидатів у члени ДГЕ не виконані». Голова комісії запропонувала українській стороні допомогу з підготовкою відповідних напрацювань до закону про Конституційний суд, аби врахувати вказані рекомендації.

Що відомо про реформу Конституційного суду

1 грудня 2021 року президент Зеленський заявляв, що у реформуванні судової системи України «пишатися поки нема чим», проте вона буде завершена.

28 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Реформа Конституційного суду є однією з семи вимог до України на шляху до вступу в ЄС.

7 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС за умови, що надалі в країні проведуть низку важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами, корупцією та основоположними правами. Водночас президент Франції наголосив, що якби не війна, Україна б не отримала цей статус. 23 червня ЄС остаточно надав Україні статус кандидата.

23 листопада Венеційська комісія надала терміновий висновок щодо законопроєкту про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. Ухвалення законопроєкту № 7662 є однією із семи вимог ЄС для просування України на шляху до Євросоюзу.

13 грудня Верховна рада увалила в цілому проєкт закону №7662. За словами правозахисників, чинна редакція документа містить ризики узурпації судової влади. Експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття – закликали Зеленського ветувати його.

Не зважаючи на усі зауваження 20 грудня президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною радою закон. У цей же день Венеціанська комісія опублікувала оновлений висновок щодо відповідного законопроєкту.

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