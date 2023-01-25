В Іспанії затримали пенсіонера, який міг надсилати листи із вибухівкою в посольство України

В Іспанії затримали чоловіка, якого підозрюють в розсиланні листів з піротехнічними матеріалами, в тому числі на адресу посольства України. Про це повідомляє El Pais, пише Європейська правда.

За даними видання, співробітники поліції заарештували в місті Бургос на півночі країни 74-річного чоловіка як ймовірного автора шести листів з піротехнічними матеріалами, що спричинили антитерористичну тривогу в кінці листопада і на початку грудня.

Серед одержувачів були прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а також посольства України та США в Мадриді.

За даними ЗМІ, заарештований чоловік, громадянин Іспанії, нібито діяв сам і не пов’язаний з жодною групою. Наразі поліція проводить обшук за його місцем проживання в Бургосі.

У грудні повідомлялося, що, за даними поліції, шість пакунків із вибуховими речовинами були відправлені з міста Вальядолід на півночі країни. Це приблизно за 130 км від Бургосу.

Більшість пакунків були знешкоджені, водночас співробітник посольства України отримав легкі поранення, коли перевіряв вміст посилки.

Після цього українські посольства у 12 країнах, зокрема й Іспанії, отримали листи з погрозами, що міністерство закордонних справ назвало добре спланованою кампанією терору.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.