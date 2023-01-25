ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі зростає інтенсивність боїв, – Маляр

Наталя Дуляба

|

На українському Донбасі росте інтенсивність боїв. Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ і незважаючи на значні втрати, продовжують атакувати. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, зараз рашисти посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там точаться важкі бої.

«Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів. Інтенсивність боїв зростає», – написала Ганна Маляр у своєму Telegram.

За словами посадовиці, на Донбасі окупанти мають перевагу у кількості особового складу та в озброєнні, проте козир України – у професійності військового командування та мужності воїнів.

«Шлях до нашої перемоги важкий. Але ми його пройдемо. І переможемо», – запевнила вона.

Нагадаємо, 25 січня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ відійшли від Соледара і закріпились на підготовлених рубежах. Тримаючи дотепер оборону, українські захисники не дали ворогу прорвати фронт на Донецькому напрямку і ввійти в тил, а потім рухатись на оперативний простір.

Коментуючи це рішення у Генштабі додали, що не можуть дозволити кидати своїх військових на убій, як це робить Росія. Фронт ЗСУ вирівняли, відхід від Соледара був організований. Ні оточення, ні взяття в полон наших захисників не було.

Про активізацію атак рашистів на Бахмутському і Вугледарському напрямках напередодні говорив і президент Володимир Зеленський. За його словами, ворог хоче зробити свій тиск ще масштабнішим. Україна готується давати відсіч.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал