На Донбасі зростає інтенсивність боїв, – Маляр

На українському Донбасі росте інтенсивність боїв. Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ і незважаючи на значні втрати, продовжують атакувати. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, зараз рашисти посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там точаться важкі бої.

«Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів. Інтенсивність боїв зростає», – написала Ганна Маляр у своєму Telegram.

За словами посадовиці, на Донбасі окупанти мають перевагу у кількості особового складу та в озброєнні, проте козир України – у професійності військового командування та мужності воїнів.

«Шлях до нашої перемоги важкий. Але ми його пройдемо. І переможемо», – запевнила вона.

Нагадаємо, 25 січня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ відійшли від Соледара і закріпились на підготовлених рубежах. Тримаючи дотепер оборону, українські захисники не дали ворогу прорвати фронт на Донецькому напрямку і ввійти в тил, а потім рухатись на оперативний простір.

Коментуючи це рішення у Генштабі додали, що не можуть дозволити кидати своїх військових на убій, як це робить Росія. Фронт ЗСУ вирівняли, відхід від Соледара був організований. Ні оточення, ні взяття в полон наших захисників не було.

Про активізацію атак рашистів на Бахмутському і Вугледарському напрямках напередодні говорив і президент Володимир Зеленський. За його словами, ворог хоче зробити свій тиск ще масштабнішим. Україна готується давати відсіч.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.