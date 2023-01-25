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Генпрокурор звільнив керівників п’яти обласних прокуратур

Ольга Денисяка

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Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням з адміністративних посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Так, посад позбулися Віктор Приходько (Запорізька область), Володимир Твердохліб (Кіровоградщина), Антон Столітній (Полтавщина), Олексій Тубелець (Сумщина) та Сергій Василина (Чернігівщина).

Як повідомлялося, напередодні, 24 січня, генпрокурор звільнив Олексія Симоненка з посади свого заступника.

Раніше повідомлялося, що Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на «Мерседесі» львівського підприємця і ексдепутата Григорія Козловського. При цьому супроводжував Симоненка охоронець бізнесмена.

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