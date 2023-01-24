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Відпустка в Іспанії завершилась звільненням заступника Генпрокурора

Анастасія Диняк

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Після скандалу з відпусткою в Іспанії з посади заступника Генпрокурора звільнили Олексія Симоненка. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка.

Раніше повідомлялося, що Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на «Мерседесі» львівського підприємця і ексдепутата Григорія Козловського. При цьому супроводжував Симоненка охоронець бізнесмена.

Торік у травні Григорій Козловський вирішив скласти депутатський мандат за власним бажанням. Із кінця червня 2022 року Львівська облрада достроково припинила його депутатські повноваження.

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