Заступник генпрокурора їздив у відпустку в Іспанію на авто бізнесмена Козловського, – журналіст

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на «Мерседесі» львівського підприємця і ексдепутата Григорія Козловського. При цьому супроводжував Симоненка охоронець бізнесмена. Про це повідомив журналіст Української правди Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

За даними журналіста, заступник генпрокурора України Олексій Симоненко на новорічні свята їздив у Марбелью (Іспанія). Відповідні фото з відпочинку в Instagram публікувала його дружина.

Водночас за даними джерел у правоохоронних органах, Симоненко перебував у відпустці за кордоном 10 днів.

За інформацією, яку отримав журналіст від власних джерел у правоохоронних органах, Олексій Симоненко виїхав з України 30 грудня 2022 року через пункт пропуску «Краківець» на Львівщині на автомобілі «Мерседес» (ВС 0001 ХН). За кермом був Віктор Деркач.

Повернувся Симоненко в Україну 8 січня 2023 року через той же пункт пропуску на тому ж авто разом із Романом Серетком за кермом.

Перевіривши автомобільний номер, журналіст з’ясував, що «Мерседес» зареєстрований на ТОВ «Холдинг «Гранд готель». Компанія належить дружині відомого львівського підприємця і ексдепутата Григорія Козловського. Його п’ятизірковий готель у самому центрі Львова так і називається «Гранд готель».

«Правоохоронці рівня Симоненка не можуть не знати, чим саме займається людина, яка має стосунок до ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика», почесний президент ФК «Рух» та власник улюбленого з початку повномасштабного вторгнення Росії серед нашої еліти готелю у Львівській області Emily Resort, який гостинно, а іноді навіть безкоштовно приймає топ-посадовців на ночівлю, тиждень, місяць», – зауважив Михайло Ткач.

Журналіст додав, що Роман Серетко, який завозив заступника генпрокурора в Україну, є охоронцем того ж Григорія Козловського. У застосунку, який дозволяє дізнатись ім’я власника телефонного номера, Серетка записують як охоронця Козловського та начальника охорони Emily Resort.

Натомість Віктор Деркач, який вивозив з країни на машині Козловського заступника генпрокурора, у 2016-2018 роки подавав декларації про майновий стан як працівник Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Львівській області.

«Питань, власне, декілька: як пройшла десятиденна новорічна відпустка заступника генпрокурора Симоненка в сонячній Іспанії? Що аж настільки пов’язує тютюнового бізнесмена Козловського із заступником генпрокурора? Скільки або як Симоненко сплатив Козловському за послугу «перетин кордону» з водієм-охоронцем? Як охоронці пана Козловського виїжджають з країни? Що взагалі відбувається?», – резюмував журналіст.

Нагадаємо, що Григорій Козловський є відомим львівським бізнесменом. Директор Винниківської тютюнової фабрики. Почесний президент футбольного клубу «Рух». Раніше був співвласником будівельної компанії Avalon.

Політичну кар’єру розпочав у 2003 році, пройшовши на довиборах до Львівської міськради від Партії регіонів. З 2015 року був депутатом Львівської міськради від Блоку Петра Порошенка, у 2020-му пройшов до Львівської облради від цієї ж політсили (тепер «ЄС»).

Торік у травні Григорій Козловський вирішив скласти депутатський мандат за власним бажанням. Із кінця червня 2022 року Львівська облрада достроково припинила його депутатські повноваження.

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