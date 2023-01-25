Епіфаній вперше зустрівся з Папою Римським як глава ПЦУ

Очільник Православної церкви України Митрополит Епіфаній вперше у своєму статусі зустрівся із Папою Римським Франциском у Ватикані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Зустріч із главою Католицької церкви відбувалась у межах візиту до Ватикану делегації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Кожна конфесія мала свого представника, наприклад, від УГКЦ – Блаженніший Святослав, від ПЦУ – Митрополит Епіфаній.

Представники українських церков та релігійних організацій прибули до Ватикану з важливою місією – свідчити про російську агресію та прагнення України миру й завершення війни.

«Наша делегація за ці кілька днів мала багато зустрічей у Ватикані, під час яких звучала Україна. Звучала правдою, сльозами, болем, молитвою та проханнями про справедливий мир, про перемогу над брехнею і злом, про допомогу. А ще звучала вдячністю за небайдужість, за співпереживання, за прихисток вимушених біженців, за гуманітарну допомогу українцям, яка вже надійшла та продовжує надходити зокрема й від католиків зі всього світу», – так прокоментував свій перший офіційний візит до Ватикану Митрополит Епіфаній.

Глава ПЦУ також наголосив на тому, яке важливе значення для нього мала зустріч із Папою Римським.

«Його Святість високо відзначив нашу єдність в унікальному міжконфесійному об’єднанні – Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Він провів влучну аналогію з багатьма дітьми, які живуть окремо, але зібралися разом, коли захворіла їхня матір. Дійсно, всі ми різні, і кожен з нас зберігає й цінує свою традицію та ідентичність. Але наша мати – Україна, і нас єднає любов до правди, бажання виконати заповіді Божі та служити своїй громаді, служити Україні. Тому в ці важкі часи ми єдині, щоб бути сильними», – наголосив він.

Українські священнослужителі звернулися до понтифіка з проханням закликати всіх християн світу до спільної молитви за мир і «перемогу добра» саме 24 лютого – у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На згадку про Україну Папі Римському передали символічні подарунки, серед яких була і скульптурна металева копія «Великого бурштинового серця України». Це є унікальний за розміром бурштиновий камінь у формі зраненого серця, який знайшли на півночі України. На момент вторгнення росіян його зберігали в Бучі.

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Фото: ПЦУ