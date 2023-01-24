Епіфаній у Ватикані свідчитиме про агресію РФ проти України

Митрополит та очільник ПЦУ Епіфаній з делегацією вирушив до Ватикана, де цього тижня свідчитиме про російську агресію проти України. Про це повідомив у Twitter.

«У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру», – написав він.