ОСТАННІ НОВИНИ

Епіфаній у Ватикані свідчитиме про агресію РФ проти України

Анастасія Диняк

|

Митрополит та очільник ПЦУ Епіфаній з делегацією вирушив до Ватикана, де цього тижня свідчитиме про російську агресію проти України. Про це повідомив у Twitter.

«У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій протягом цих днів буду в Римі, у Ватикані, щоби свідчити про російську агресію і наше прагнення перемоги і справедливого миру», – написав він.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал