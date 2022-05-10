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Григорій Козловський складає мандат депутата Львівської облради

Ольга Денисяка

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Львівський бізнесмен Григорій Козловський заявив про складання повноважень депутата Львівської обласної ради. Копію відповідної заяви 10 травня опублікував сайт НТА.

Григорій Козловський був обраний депутатом Львівської обласної ради за результатами місцевих виборів у жовтні 2020 року. В облраді він представляв фракцію «Європейська Солідарність».

Тепер заяву Григорія Козловського повинні розглянути на черговій сесії ЛОР, яка запланована на 19 травня – вперше від запровадження воєнного стану.

Як повідомляв Львівський портал, Григорій Козловський є найбагатшим депутатом Львівської облради. У 2020 році його сукупний дохід становив майже 37 млн грн. Детальніше про офіційно задекларовані статки бізнесмена читайте за цим посиланням.

Відомо, що Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», Винниківська тютюнова фабрика, «Гранд Готель» у центрі Львова та ще низка ресторанів. Також він є співвласником будівельної фірми Avalon.

Крім того, у 2015-2020 роках Козловський був депутатом Львівської міської ради від партії БПП «Солідарність».

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