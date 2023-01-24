ЗСУ відбили всі ворожі атаки на Лиманському та Авдіївському напрямках

На 335 добу російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вели безуспішні наступальні дії, усі атаки українські захисники відбили. На Куп’янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог тримає оборону. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 24 січня.

Протягом доби агресор завдав 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також здійснив більше десятка обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні.

Ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.

Противник не припиняє гатити по населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них були Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку рашисти обстріляли райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог бив по районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під російський вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Під обстрілів із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів опинились райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та сам Херсон.

«На тимчасово окупованих територіях українського Криму Російська Федерація продовжує заходи з прихованої мобілізації серед місцевих мешканців – громадян України. Зокрема, у місті Севастополь з 20 січня російським військовим комісаріатам поставлено завдання поповнити втрати РФ у так званій “спеціальній військовій операції” місцевими цивільними особами з підрозділів Чорноморського флоту. Всім цивільним працівникам визначено заповнити форми, де вказати відомості про військове звання в запасі та наявність водійського посвідчення», – кажуть у Генштабі.

Разом із тим російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях проти ЗСУ. Понад 450 поранених рашистів лікують у лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими загарбниками й Василівська районна лікарня Запорізької області.

Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Також підрозділи зенітно-ракетних військ українських Повітряних Сил за 30 хвилин знищили три російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також у районі Бахмута українські захисники збили російський Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 8 районів зосередження окупантів.

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