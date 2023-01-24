Росіяни на Донеччині поранили ще чотирьох цивільних

24 січня російські окупанти обстріляли Констянтинівку на Донеччині. Унаслідок цього поранення отримали четверо мирних мешканців. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, серед чотирьох постраждалих, зокрема й двоє дітей. Усім пораненим надали медичну допомогу.

Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, там повилітали шибки. Усі наслідки наразі встановлюються.

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