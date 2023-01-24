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Росіяни на Донеччині поранили ще чотирьох цивільних

Анастасія Диняк

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24 січня російські окупанти обстріляли Констянтинівку на Донеччині. Унаслідок цього поранення отримали четверо мирних мешканців. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, серед чотирьох постраждалих, зокрема й двоє дітей. Усім пораненим надали медичну допомогу.

Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, там повилітали шибки. Усі наслідки наразі встановлюються.

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