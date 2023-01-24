Замість особняка у Львові зведуть новий житловий комплекс

На місці приватного житлового будинку на вул. Бойківській, що поруч із історичним ареалом Львова, збудують житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження 23 січня видав виконавчий комітет Львівської міськради, повідомляє Львівський портал.

Йдеться про нове будівництво на вул. Бойківській, 28, 28-А, що є бічною вул. Сахарова. Поруч вже звели низку житлових комплексів. Зараз на цьому місці розташований приватний будинок, але його знесуть і зведуть 4-поверховий житловий комплекс із дворівневим паркінгом. Містобудівну документацію отримало ТзОВ «Резерв плюс».

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Будівництво вестимуть поруч із історичним ареалом Львова на земельній ділянці площею 0,14 га, яка входить до зони Ж-1 – зони садибної житлової забудови, де діють суттєві обмеження щодо висотності (до 4 поверхів включно).

Під час час засідання представник забудовника запевнив, що надіслав гарантійний лист, у якому обіцяє не порушувати вищезгаданих норм. Крім того, він підтвердив зобов’язання брати участь у розвитку соціальної й транспортної інфраструктури міста. Що саме компанія готова профінансувати, наразі не відомо, однак це має бути сума, яка дорівнювала б розміру інвестиційного внеску.

Своїм рішенням виконком встановив, що висота майбутнього житлового комплексу не повинна перевищувати 18 м, а забудувати земельну ділянку дозволив на 45%.

Примітно, що у 2016 році мерія видавала Олені Балашовій містобудівні умови та обмеження на будівництво за цією ж адресою індивідуального житлового будинку на двох ділянках площею 0,14 га, які тоді були у приватній власності.

2019 році депутати Львівської міськради дали жінці в оренду ще дві земельні ділянки (0,01 га) на вул. Жовківській, 28, що відразу поруч із об’єктом майбутнього будівництва. Згідно з даними кадастрових карт, вони досі є власністю міста.

Попередню містобудівну документацію виконавчий комітет Львівської міськради тепер скасував.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів, що в новому 4-поверховому житловому комплексі облаштують 21 квартиру, дворівневий підземний паркінг розрахований на 22 місця.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Резерв плюс» – київська будівельна фірма, що входить до групи «Інтергал-буду» нардепа V-VIII скликань Володимира Зубика. Саме цей забудовник нещодавно отримав дозвіл на будівництво масштабного ЖК із готелем та офісами на вул. Липинського.

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