На Липинського хочуть збудувати масштабний ЖК із готелем та офісами

Недалеко від кільця на вул. Липинського компанія «Інтергал-Буд» хоче звести масштабний житловий комплекс із апарт-готелем, офісами, магазинами і дворівневим паркінгом. Про це в понеділок, 24 жовтня, йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про нове будівництво на вул. Липинського, 56, що недалеко від кільця та «Епіцентру». Тут ТзОВ «Автостар Девелоп» хоче звести комплекс, який складатиметься із житла, апарт-готелю, торгово-офісних приміщень та дворівневого паркінгу.

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Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, майбутній комплекс передбачає будівництво 222 квартир, готелю на 54 номери. Дворівневий паркінг розрахований на 258 місць, ще 30 облаштують на вулиці. Також забудовник планує облаштувати тут центр розвитку дитини.

Будівництво масштабного комплексу хочуть вести на земельній ділянці площею 0,89 га, яка входить у зону Г-2 – торгово-ділові зони відповідно до зонінгу Шевченківського району.

Як видно на візуалізації, комплекс складатиметься із низки будівель, об’єднаних між собою. Найвища з них матиме 16-17 поверхів (50,9 і 57,3 м), інші сягатимуть 6-8 поверхів (20,9 і 29,6 м).

Під час обговорення у членів виконкому виникли питання щодо соціальної інфраструктури району. Представник забудовника Андрій Герасимов запевнив, що компанія готова долучитись до цього, зокрема й фінансово. Він розповів, що ТзОВ «Автостар Девелоп» готове витратити близько 14 млн грн на реконструкцію школи на вул. Мазепи – Грінченка або будь-якої іншої у цьому мікрорайоні.

Члени виконкому вирішили відкласти розгляд цієї містобудівної документації до наступного засідання, аби до цього часу міські управління архітектури та освіти разом із забудовником узгодило всі деталі щодо оновлення школи, а також юридично оформили це в гарантійному листі.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Автостар Девелоп» – будівельна фірма, зареєстрована за місцем майбутнього будівництва. Її засновниками є одеситка Юлія Іваницька, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Вімінал”» (киянин Олег Паракуда) та Фонд «Інтергалбудінвест».

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Візуалізація забудовника