Новини «Батальйону Монако». Нардепа Вадима Столара не випустили з України

Нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара, який переживає вторгнення Росії в Україну у Монако, нещодавно повернувся в Україну і був присутній на засіданні парламенту 12 січня. Однак вже 20 січня він знову намагався виїхати із України, але його не випустили. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач, з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За словами Михайла Ткача, після урочистих відвідин Верховної ради і гарантування збереження мандатів «до завершення каденції» депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили довго не гостювати в Україні та повернутись в Дубай та Монако відповідно.

«Джерела у правоохоронних органах інформують, що Ігор Абрамович з короткою зупинкою на святкування дня народження мера Харкова в Ужгороді минулого тижня повернувся до славетної справи оборони Монако. А от депутат Столар затримався на декілька зустрічей і вирушив на «дубайську передову» вчора. За даними джерел у правоохоронних органах ані вчора ані сьогодні Столар так і не пройшов кордон і був вимушений повернутись до Києва. Зараз активно контактує з предствниками влади. Джерела серед прикордонників кажуть що по Столару наразі стоїть заборона на виїзд», – повідомив Михайло Ткач.

Раніше повідомлялось, що нардепів «Батальйону Монако» хочуть позбавити мандатів за відсутність на пленарних засіданнях ВРУ.

Нещодавно Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова.

За даними Української правди, нардеп Столар є співвласником щонайменше чотирьох девелоперських компаній, що працюють на ринку первинної нерухомості Києва. Про роль Столара у якості «сірого кардинала» столиці стало відомо завдяки журналістським розслідуванням та заявам колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана та експрем’єра Олексія Гончарука.

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