Нардепів «батальйону Монако» хочуть позбавити мандатів

Нардепка Мар’яна Безугла подала до Верховної Ради України звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перед повномасштабним вторгненням Росії втекли з країни і не брали участі у жодному засіданні парламенту.

Ініціатива Безуглої з’явилася після розслідування журналістів, які виявили елітних біженців з України, що на яхтах та преміум автомобілях заполонили лазурне узбережжя Монако, Монте-Карло та Ніцци.

«У мене теж питання. Чому батальйон «Монако» досі в Верховній Раді України. Подаю звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, не дотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса – йдеться у повідомленні Мар’яни Безуглої.

Вона закликала підписатися своїх колег за таку ініціативу впродовж дня до 23.00, а також пообіцяла опублікувати прізвища тих нардепів, які підтримали ініціативу позбавити утікачів мандатів.

На запитання про те, чому до цього списку не потрапив нардеп утікач Сергій Льовочкін, Мар’яна Безугла відповіла: «Він бере участь в засіданнях комітету, по ньому ще досліджую. Можливо, спочатку піднімемо це питання на засіданні нашого комітету. З іншими ніякого контакту нема, засідання ігнорують».

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