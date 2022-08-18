ОСТАННІ НОВИНИ

Нардепів «батальйону Монако» хочуть позбавити мандатів

Андрій Котенський

|

Нардепка Мар’яна Безугла подала до Верховної Ради України звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перед повномасштабним вторгненням Росії втекли з країни і не брали участі у жодному засіданні парламенту.

Ініціатива Безуглої з’явилася після розслідування журналістів, які виявили елітних біженців з України, що на яхтах та преміум автомобілях заполонили лазурне узбережжя Монако, Монте-Карло та Ніцци.

«У мене теж питання. Чому батальйон «Монако» досі в Верховній Раді України. Подаю звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, не дотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса – йдеться у повідомленні Мар’яни Безуглої.

Вона закликала підписатися своїх колег за таку ініціативу впродовж дня до 23.00, а також пообіцяла опублікувати прізвища тих нардепів, які підтримали ініціативу позбавити утікачів мандатів.

На запитання про те, чому до цього списку не потрапив нардеп утікач Сергій Льовочкін, Мар’яна Безугла відповіла: «Він бере участь в засіданнях комітету, по ньому ще досліджую. Можливо, спочатку піднімемо це питання на засіданні нашого комітету. З іншими ніякого контакту нема, засідання ігнорують».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал