Мінінфраструктури звільнить заступника міністра затриманого через хабар

Виконувача обов’язків Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського буде звільнено через розкрадання бюджетних коштів. Відповідну заяву поширила пресслужба Мінінфраструктури.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.

«Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що заступника міністра зі Львівщини затримали через хабар. За попередніми даними, Лозинського звинувачують в отриманні 400 тисяч доларів хабара при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень.

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