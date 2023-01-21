Виробництво електрики зменшилось через ремонт на одній із ТЕС, – «Укренерго»

Станом на суботу, 21 січня, в Україні зменшилось виробництво електроенергії через ремонт одного з блоків на тепловій електропідстанції. В областях діють ліміти споживання, перевищення яких призводить до аварійних знеструмлень поза графіком. Про це Львівському порталу повідомили в «Укренерго».

Станом на 11:00 год. дефіцит потужності в енергосистемі все ще є суттєвим. На це також вплинуло й те, що один із блоків ТЕС вивели на аварійний ремонт, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії.

«Причина дефіциту – пошкодження електростанцій (генеруючі потужності) та високовольтної мережі внаслідок російських ракетних та дронових атак. Остання з них 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій», – кажуть в «Укренерго».

В кожному регіоні діють ліміти споживання, якщо їх перевищують, то обленерго вводить аварійні знеструмлення. Ліміт, встановлений для Львівщини на 21 січня, покриває лише половину потреби.

«У суботу, 21 січня, на Львівщині діятиме графік погодинних відключень, оскільки НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання для Львова та області обсягом 420,4 мегавати з півночі до 07:00 години ранку та 462,7 мегават з 07:00 до 24:00 години. Ліміт складає орієнтовно половину від потреби Львівщини», – зауважують у «Львівобленерго».

Аби не перевищувати встановлений ліміт і не застосовувати позапланових знеструмлень мешканців Львова та області закликають раціонально використовувати електроенергію. Дотримуйтесь таких правил енергоощадності:

не залишайте освітлення у кімнатах, де ніхто не перебуває; не залишайте техніку в «Режимі сну»; не вмикайте одночасно два і більше енергоємні прилади; після того, як подачу електроенергії відновили, вмикайте електроживлення поступово: спочатку освітлення, потім – прилади з невисокою потужністю; вимикайте прилади, у яких немає нагальної потреби, наприклад, телевізор, який ніхто не дивиться.

Нагадаємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак Росії та 14 ударів безпілотників. Значна частина потужностей, понад 10 ГВт, наразі контролює ворог. Йдеться про найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС.

Також на тимчасово окупованих територіях півдня знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій зараз є ключовими потужностями України, адже саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

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