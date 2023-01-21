У Львові учнів молодших класів щодня водитимуть на прогулянку

Із початком нового навчального семестру у Львові вирішили, що учні молодших класів щодня піч час навчання ходитимуть на прогулянку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Нову ініціативу у Львові запроваджують у межах проєкту «Гайда на прогулянку». Це будуть щоденні прогулянки для учнів молодших класів, незалежно від погоди.

«Нам всім подобаються гарні відео, де за кордоном так роблять, але ми легко можемо це втілили і в наших навчальних закладах. Ми ініціювали цю ідею і просимо керівників шкіл підтримати її. Кожна школа може цей процес організувати, трішки скоригувавши розклад», – розповів керівник міського управління освіти Андрій Закалюк.

Також батьків просять підтримати таку ідею і давати дітям до школи парасольки, теплий одяг і взуття.

Нагадаємо, з 23 січня у більшості шкіл Львова стартує другий навчальний семестр. Форма навчання зберігається такою ж, якою була й раніше, зважаючи на стан укриття у кожній школі.

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