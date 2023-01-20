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З 23 січня львівські школярі повертаються за парти

Ольга Денисяка

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З понеділка, 23 січня, більшість шкіл Львова розпочинають другий навчальний семестр. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів, є кілька шкіл, які почали навчання вже цього тижня. Форма навчання зберігається такою ж, як і у першому семестрі. Кожна школа самостійно визначає форму з огляду на стан укриття.

«Жодних перепон, щоб розпочати навчання у школах Львова, немає. Навчальні заклади повністю забезпечені всіх необхідним, мають опалення, тому діти повертаються за парти», – сказав Андрій Закалюк.

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