Сніг знеструмив майже сотню населених пунктів на Львівщині

Через снігопад у суботу, 21 січня, на Львівщині без світла залишились 83 населені пункти. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Faсebook.

Так, станом на 12:00 год. знеструмленими повністю є 30 міст і сіл області, ще 53 – частково. Найбільше знеструмлень зафіксували на Городоцькому, Мостиському, Дрогобицькому та Старосамбірському напрямках.

«Над відновленням живлення працюють 133 енергетики, залучили 46 одиниць техніки», – додав Максим Козицький.

Зазначимо, що на Львівщині 21 січня діють планові вимкнення світла. Ліміт, який встановило «Укренерго», дозволяє покрити лише половину потреб області. Мешканців закликають ощадливо використовувати електроенергію, адже при перевищенні ліміту доведеться вводити екстрені знеструмлення.

Щодо ситуації в енергосистемі України загалом, то 21 січня зменшилось виробництво електроенергії, причиною цьому є ремонт одного з блоків на тепловій електропідстанції. Дефіцит потужності все ще є суттєвим.

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