ОСТАННІ НОВИНИ

Сніг знеструмив майже сотню населених пунктів на Львівщині

Наталя Дуляба

|

Через снігопад у суботу, 21 січня, на Львівщині без світла залишились 83 населені пункти. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Faсebook.

Так, станом на 12:00 год. знеструмленими повністю є 30 міст і сіл області, ще 53 – частково. Найбільше знеструмлень зафіксували на Городоцькому, Мостиському, Дрогобицькому та Старосамбірському напрямках.

«Над відновленням живлення працюють 133 енергетики, залучили 46 одиниць техніки», – додав Максим Козицький.

Зазначимо, що на Львівщині 21 січня діють планові вимкнення світла. Ліміт, який встановило «Укренерго», дозволяє покрити лише половину потреб області. Мешканців закликають ощадливо використовувати електроенергію, адже при перевищенні ліміту доведеться вводити екстрені знеструмлення.

Щодо ситуації в енергосистемі України загалом, то 21 січня зменшилось виробництво електроенергії, причиною цьому є ремонт одного з блоків на тепловій електропідстанції. Дефіцит потужності все ще є суттєвим.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
УПЦ МП воює із «сатанинською церквою» і «свинячими мордами 95 кварталу»

Український боксер Василь Ломаченко опублікував скандальне відео проповіді митрополита Лонгина УПЦ московського патріарх...

всі статті
Львівський портал