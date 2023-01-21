На Львівщині мати зі сином потрапили до лікарні через палаючий телевізор

У житловому будинку неподалік Бродів спалахнув телевізор, постраждала жінка та її 4-річний син. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у ніч на суботу, 21 січня, у селі Берлин, що біля Бродів. Тут близько 03:20 год. виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку на вул. Набережній, 80.

Від диму, який охопив кімнату, прокинулась 27-річна дівчина і стала кликати на допомогу. Коли на місце прибули рятувальники, будівля вже була повністю задимлена, тож вони працювали у спеціальних апаратах для захисту органів дихання та зору.

З’ясувалось, що причиною займання став несправний телевізор, який раптово спалахнув.

Під час пожежі опіки гортані легкого ступеня отримала жінка та її 4-річний син. Обох забрали до лікарні.

Ліквідували пожежу вогнеборці о 04:00 год. Полум’я знищило телевізор та деякі речі домашнього вжитку. Сам будинок вдалося врятувати.

Нагадаємо, напередодні до лікарні у Бродах потрапила дитина, якій гірлянда з ялинки обпекла пальці.

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