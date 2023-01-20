У Бродах гірлянда обпекла дитині руки

4-річна дівчинка отримала опіки пальців під час того, як знімала з ялинки гірлянду. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у четвер, 19 січня, у Бродах. У центральну міську лікарню доставили дитину з опіками пальців рук І-ІІ ступеня.

З’ясувалось, що 4-річна дівчинка знімала з новорічної ялинки ілюмінацію. Під час цього гірлянда вдарила її електричним струмом, спричинивши опіки пальців рук. В лікарні їй негайно надали необхідну допомогу.

Рятувальники наголошують: не дозволяйте дітям самостійно розбирати ілюмінацію, яка тим паче підключена до живлення! Розкажіть малюкам про основні небезпеки, які можуть підстерігати їх вдома і навчіть, як безпечно користуватись електричними приладами.

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