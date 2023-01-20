ЗСУ вдарили по пункту управління рашистів і їхній ППО

На 331 добу російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощують інтенсивність застосування авіації. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках обороняються. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 20 січня.

Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру України, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби рашисти завдали два ракетних (по цивільній інфраструктурі Краматорська) та 12 авіаційних ударів. Також здійснили 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю.

По всій території України залишається загроза авіаційних та ракетних ударів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною противник утримує підрозділи, проте наступальних угруповань не виявлено.

Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань Повітряно-космічних сил РФ та Військово-повітряних сил і білоруських військ протиповітряної оборони, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів.

Агресор не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку російські окупанти обстрілли з усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку під обстрілами опинились Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь загарбників потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку рашисти вчергове здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Нікополь Дніпропетровської області, Антонівки та Херсону. Є постраждалі серед цивільного населення.

«Противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь заборонено перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій “комендатурі” тільки після надання своїх персональних даних», – кажуть у Генштабі.

На тимчасово окупованій території Луганської області триває мобілізація. Так, в окупаційній адміністрації Алчевська підготували чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і завдяки співробітникам так званого «МНС».

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та три – по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

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