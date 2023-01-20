В Краматорську російські ракети впали біля дитсадка і школи. Є поранений

У п’ятницю зранку, 20 січня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Краматорськ. Ворожі ракети впали біля дитсадка, профілакторію і школи. Відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

За словами посадовця, рашисти здійснили три удари виключно по цивільній інфраструктурі Краматорська. Ракети влучили на подвір’я дитсадка, біля школи та приватного профілакторію. На момент обстрілу у дитсадку і школі дітей не було, адже навчання перевели на дистанційний режим.

Внаслідок обстрілу окупантів одна людина дістала поранення.

Як видно на оприлюдненому відео, після ракетного удару росіян у дитсадку повністю вибило вікна, частково без шиб залишились й сусідні житлові будинки.

Зі свого боку мер Краматорська Олександр Гончаренко уточнив, що внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено 8 багатоповерхівок, 6 приватних житлових будинків, два медзаклади, школу і садок.

Павло Кириленко додав, що, незважаючи на небезпеку, у Краматорськ поступово повертаються мешканці. Наразі в місті живуть близько 75-77 тисяч людей, населення до повномасштабної війни населення становило 205 тисяч осіб.

«Всі необхідні умови для життя у Краматорську є, єдине, чого ми не можемо гарантувати, – це безпеку життя і здоров’я. Але незважаючи на це, люди поступово повертаються», – додав голова Донецької ОВА.

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Фото: Олександр Гончаренко