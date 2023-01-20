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Окупанти поранили двох мешканців Херсонщини

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 20 січня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсонщину. Поранення дістали двоє людей, в тому числі й 15-річний підліток. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич на своїй сторінці у Facebook.

Рашисти обстріляли з артилерії селище Антонівку і село Новодмитрівку. В Антонівці поранення отримав 15-річний хлопець, у Новодмитрівці – місцевий мешканець, йому відірвало ногу.

Обох постраждалих забрали до лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

Також ворог гатив і по Херсону. У Дніпровському районі міста снаряд влучив просто у приватний житловий будинок. На щастя, він був порожній, тому обійшлося без жертв.

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