У Росії закінчуються боєприпаси, вона несе значні втрати, – Ллойд Остін

Росія посилила свої атаки на українські міста та мирних українців, але сама несе значні бойові втрати. Також у РФ закінчуються боєприпаси. Про це під час вступного слова на восьмому засіданні у форматі «Рамштайн» 20 січня сказав міністр оборони США Ллойд Остін, якого цитує Генштаб ЗСУ.

Глава Пентагону відзначив, що Росія й надалі налаштована на агресію і завоювання України, тож посилила свої атаки на українські міста, цивільну енергетичну інфраструктуру. Він згадав нещодавній ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, де загинули щонайменше 46 людей.

«Напади РФ покликані зламати дух України. Але вони зазнали невдачі, а народ України надихнув світ. Тим часом у Росії закінчуються боєприпаси, вона зазнає значних бойових втрат, тому звертається до небагатьох партнерів, що залишилися, щоб поповнити запаси для свого трагічного й непотрібного вторгнення. І навіть Іран і Північна Корея не визнають, що постачають Росію», – сказав Ллойд Остін.

Звертаючись до пів сотні колег із різних країн світу, міністр оборони США закликав зберегти «імпульс і рішучість» у військовій підтримці України, адже для неї це є «вирішальним моментом» у війні.

«Це вирішальний момент. Росія перегруповується, вербує та намагається переозброїтися. Це не час для сповільнення, настав час заглибитися глибше. Український народ дивиться на нас, Кремль спостерігає за нами і історія спостерігає за нами, тож ми не відступимо. Ми не похитнемося у своїй рішучості допомогти Україні захиститися від російської імперської агресії. Ми й надалі будемо відстоювати право України на захист. Ми й надалі будемо відстоювати принцип, що кордони не можна перекроювати силою. І ми продовжуватимемо відстоювати відкритий світ правил, прав і обов’язків», – підкреслив Ллойд Остін.

Також глава Пентагону оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 2,5 млрд доларів. Він, зокрема, включає 90 бойових машин піхоти Stryker і 59 БМП Bradley. Детальніше читайте тут.

Таким чином американська допомога Україні з початку повномасштабної війни сягнула 26,7 млрд доларів.

Нагадаємо, на засіданні «Рамштайн-8» міністри оборони пів сотні країн світу не зуміли домовитися щодо постачання Україні танків Leopard. Втім глава оборонного відомства Німеччини заявив, що консенсус таки буде досягнуто, але не став прогнозувати коли.

Пріоритетом для України на цьому засіданні, як відзначив міністр оборони Олексій Резніков, є системи ППО; зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси); систематичні постачання боєприпасів; обслуговування й ремонт озброєння та техніки.

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