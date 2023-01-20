У Львові затримали ще одного любителя руского міра

У Львові судитимуть 56-річного місцевого мешканця, який у соцмережах виправдовував збройну агресію РФ і возвеличував російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, 56-річний львів’янин, незважаючи на заборону в Україні «Однокласників», продовжував користуватися цією соцмережею. І в квітні 2022 року став поширювати через особисту сторінку матеріали, у яких виправдовував злочинні дії російських військ та закликав до ведення агресивної війни.

У своїх дописах чоловік також возвеличував і підтримував військових РФ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.436 та за ч.2 ст.436-2 (пропаганда війни, виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників) ККУ.

Львів’янину вже оголосили підозру, наразі ще триває досудове розслідування. За скоєне йому загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нещодавно прихильника руского міра зі Львівщини посадили на три роки за ґрати.

А от 19-річного харків’янина, який торік став пропагувати рускій мір, суд зобов’язав вивчити напам’ять гімн України, пісню «Батько наш Бандера» і вірш Сосюри «Любіть Україну».

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