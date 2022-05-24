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Любителя «руского міра» суд зобов’язав вивчити пісню «Батько наш Бандера»

Наталя Дуляба

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19-річного харків’янина, який став пропагувати «рускій мір», суд зобов’язав вивчити напам’ять гімн України, пісню «Батько наш Бандера» і вірш Сосюри «Любіть Україну». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга.

Йдеться про 19-річного хлопця з Харкова, який із початком повномасштабного наступу росії втік на Кіровоградщину і став у соцмережах агітувати за «рускій мір».

«У Кропивницькому суддя своїм вироком зобов’язав хлопця вивчити напам’ять гімн України, ІХ розділ Конституції про територіальний устрій, пісню “Батько наш Бандера, Україна – мати”, вірш Сосюри “Любіть Україну”. Крім того, для закріплення матеріалу він має прочитати повість Гоголя “Тарас Бульба” й роман Дімарова “І будуть люди”», – написав Сергій Шульга.

За даними Судового репортера, справу, за якою засудили любителя «руского міра», правоохоронці кваліфікували за ч.2 ст.109 Кримінального кодексу України.

Вирок харків’янину ще у березні виніс районний суд міста Кропивницького, дослівно він звучить так:

«… визнати винним у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 ст.109 ККУ, та призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки без конфіскації майна, яке належить останньому на праві власності. (…) згідно з п.6 ч.3.ст76 ККУ протягом іспитового строку покласти на ХХХ обов’язки: вивчити напам’ять гімн України, розділ ІХ “Територіальний устрій України” Конституції України, вірш В. Сосюри “Любіть Україну”, українську патріотичну пісню “Батько наш Бандера, Україна – мати”, прочитати повість М. Гоголя “Тарас Бульба” та роман А. Дімарова “І будуть люди”».

У процесі судового розгляду 19-річний хлопець розкаявся. Винесене рішення набрало чинності, апеляції юнак не подавав.

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