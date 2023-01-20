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США радять відкласти Україні запланований контрнаступ, – Білий дім

Наталя Дуляба

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Високопосадовці США радять Україні зачекати з початком масштабного наступу на російські сили, доки вона не отримає останню партію американської зброї, а її війська не пройдуть відповідне навчання. Про це на брифінгу 20 січня заявив високопосадовець адміністрації президента США, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Він додав, що переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбуваються в контексті гарантування того, щоб українці спочатку приділили достатньо часу навчанню на новітньому озброєнні, наданому американською стороною.

У розмові з невеликою групою журналістів на умовах анонімності посадовець також заявив, що Сполучені Штати дотримуються свого рішення не надавати танки M1 Abrams Україні, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який брав участь у засіданні формату «Рамштайн», привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну. За його словами, ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію.

Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі вважає, що військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко.

«Лінія фронту йде від Харкова до Херсона і вона більш-менш статична, за виключенням Соледара, Бахмута. Це величезна територія і там залишається багато російських сил, які окупували Україну», – сказав Міллі.

Як писав Львівський портал, міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на восьмому засіданні у форматі «Рамштайн», заявив, що в Росії закінчуються боєприпаси, сама вона несе значні бойові втрати. Але разом із тим війська РФ перегруповуються, намагаються переозброїтись, тому військову допомогу Україні у цей «вирішальний момент» потрібно збільшити.

Також глава Пентагону оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 2,5 млрд доларів. Він, зокрема, включає 90 бойових машин піхоти Stryker і 59 БМП Bradley. Детальніше читайте тут.

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