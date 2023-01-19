Продаж неіснуючі квартир у Львові. Суд взяв під варту трьох із п’яти підозрюваних

Слідча суддя Галицького районного суду Львова обрала запобіжні заходи трьом підозрюваним у шахрайстві з продажем нерухомості у Львові. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляють Наші гроші. Львів.

Раніше у Львівській обласній прокуратурі прокуратурі повідомили, що підозру отримали всього п’ятеро учасників оборудки (хоча наразі у судреєстрі є інформація про запобіжні лише для трьох).

Їх підозрюють у створенню фіктивного обслуговуючого кооперативу, який не мав жодних дозвільних документів на будівництво. Свої послуги з продажу квартир вони рекламували у соціальних мережах, де втирались у довіру своїм жертвам. Прокуратура стверджує, що від їхніх дій постраждали 5 людей, а загальна сума збитків становить майже 2,5 млн грн.

Суддя призначила двом підозрюваним по 161 тис. грн застави, а ще одному – 134 тис. грн. Протягом двох місяців підозрювані також мають прибувати до слідчих, не відлучатись зі Львова, здати закордонні паспорти і не спілкуватись з іншими причетними.

Із судових ухвал ми дізнались, що мова йде про обслуговуючий кооператив «Престиж Умань», заснований Мироном Кульчицьким, Дмитром Вознічкою та Олександром Буряком.

Раніше Львівський портал повідомляв, що серед потерпілих є військовослужбовиця ЗСУ, яка до поранення воювала на Бахмутському напрямку.

Свою схему зловмисники почали ще у 2017 році. Для створення ілюзії на ділянці, яка була у власності кооперативу, без жодних дозвільних документів таки розпочали будівельні роботи. Згодом суд постановив знести самочинний об‘єкт. Тому організатор групи, голова кооперативу, оперативно продав землю третій особі. Таким чином він хотів уникнути арешту майна і не повертати інвесторам кошти.

У 2021 році земельну ділянку арештували. Влітку торік правоохоронці провели низку обшуків, у ході яких виявили печатки, договори щодо передачі коштів потерпілими, квитанції, платіжні доручення, банківські документи, цифрові носії інформації та «чорнові» записи.

Львівська міська рада закликала не купувати квартири цього кооперативу на вул. Уманська, 4, оскільки на це будівництво навіть не видавали містобудівні умови та обмеження. Всі згадані особи також є засновниками ОК «Варшава Хоум», ОК «Вілла Варшава», які також не рекомендувала ЛМР.

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