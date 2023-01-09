У Львові аферисти продавали неіснуючі квартири

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке у Львові ошукувало людей, продаючи неіснуючі квартири. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, йдеться про п‘ятьох аферистів, які для своєї схеми спеціально створили фіктивний обслуговуючий кооператив. Він не мав жодних дозвільних документів на будівництво, але взявся продавати квартири, яких не існувало.

Інформацію про старт будіництва та продаж помешкань шахраї подали через засоби масової інформації. Про які саме медіа йдеться чи бодай орієнтовну адресу фейкової нерухомості правоохоронці не уточняють.

«Входячи в довіру та обманюючи покупців, учасники групи незаконно заволодівали їхніми коштами. Наразі встановлено п’ятьох постраждалих, яких ошукали майже на 2,5 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Як додають у Нацполіції України, серед потерпілих є військовослужбовиця ЗСУ, яка до поранення воювала на Бахмутському напрямку.

Також відомо, що свою схему зловмисники почали ще у 2017 році. Для створення ілюзії на ділянці, яка була у власності кооперативу, без жодних дозвільних документів таки розпочали будівельні роботи. Згодом суд постановив знести самочинний об‘єкт. Тому організатор групи, голова кооперативу, оперативно продав землю третій особі. Таким чином він хотів уникнути арешту майна і не повертати інвесторам кошти.

У 2021 році земельну ділянку арештували. Влітку торік правоохоронці провели низку обшуків, у ході яких виявили печатки, договори щодо передачі коштів потерпілими, квитанції, платіжні доручення, банківські документи, цифрові носії інформації та «чорнові» записи.

За цим фактом відкрито кримінвльне провадження за ч.4 ст.190 та за ч.1,3,4 ст.358 ККУ (шахрайство та підробка документів). Найсуворіше покарання, яке може чекати на аферистів, — від 5 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Усім п‘ятьом фігурантам справи вже оголосили підозру, наразі триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.