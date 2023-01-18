18 січня – Другий Святвечір або Голодна кутя

Напередодні свята Водохреща (третій і завершальний празник різдвяного циклу), яке за старим стилем відзначається 19 січня, християни східного обряду святкують Навечір’я Богоявлення, що у народі ще зветься Другий Святвечір або ж Голодна кутя. Про це повідомляє Львівський портал.

Кутя і святвечір називається «голодним», бо ще з давнини цілий день, напередодні Водохреща, люди повинні були дотримуватися суворого посту, а на столі в родини було значно менше страв, аніж на Перший Святвечір.

Так само, як і в Різдвяний святвечір, у цей день слід дотримуватися суворого посту, а увечері християнські родини збираються за святковим столом, де подаються пісні страви.

У цей день у храмах також здійснюється велике освячення води, яку потрібно надпити під час Святої вечері. За традицією на «Голодну кутю» виконуються ті ж самі обряди, що й на «Багату», але вже не так урочисто.

Цікаво, що згідно з давніми традиціями, в Україні святкували три Святвечори. Так, саме три, а не два, як це у нас здебільшого прийнято. Перший відзначали 6 січня – це Різдвяний святий вечір або «Багата кутя», другий – 13 січня, гуцули його ще називали Василевий Святвечір, а вже 18 січня – надвечір’я Богоявлення або вечір перед Водохрещем.

Традиційно із сходженням вечірньої зорі сім’я сідає за стіл. Спершу родина молиться, а згодом переходить до прийому їжі. На столі повинні бути лише пісні страви. Під час Святої вечері усіх пригощають кутею, що є основною стравою столу.

Раніше, у Другий Святвечір, коли на вулиці вже панувала темрява, із дому виносили Дідуха та спалювали його. Таким чином прощалися із зимою та закликали весну.

Проте спалювати Дідуха могли і після першого Святвечора.

У Другий Святвечір є традиція ходити по свячену воду у церкву. Згодом нею ж господар кропить усіх членів сім’ї та житло. Цей обряд існує і до сьогодні.

У Надвечір’я Богоявлення до осель українців приходять щедрувати дівчата. Тоді як з 13 на 14 січня посівати мали лише хлопці. Колядують в Україні прийнято впродовж усього різдвяного циклу свят усім охочим, а ж до свята Стрітення, що відзначають 15 лютого.

Раніше Львівський портал опублікував 12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині.

Додамо, що традиційно святкування 19 січня Богоявлення Господнього, в народі – Водохреща, супроводжується не лише освяченням води, а й купаннями у водоймах. Проте фахівці вкотре наголошують, що пірнання у крижану воду без належної підготовки можуть лише нашкодити вашому здоров’ю, а мерія взагалі закликає львів’ян утриматися від купання у водоймах на Водохреща.

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