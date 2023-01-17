Як правильно купатися на Водохреща: поради медиків

Традиційно святкування 19 січня Богоявлення Господнього, в народі – Водохреща, супроводжується не лише освяченням води, а й купаннями у водоймах. Проте фахівці вкотре наголошують, що пірнання у крижану воду без належної підготовки можуть лише нашкодити вашому здоров’ю, а мерія взагалі закликає львів’ян утриматися від купання у водоймах на Водохреща.

Як пояснили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, занурення у холодну воду може бути корисним тільки якщо регулярно загартовуватись, а разове купання в ополонці не зробить вас здоровим назавжди.

«Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води. Тоді взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, з яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року – контрастний душ», – рекомендують в управлінні із питань надзвичайних ситуацій.

Тим, хто все ж планує купатися у водоймах на Водохреща, варто дотримуватися таких порад медиків:

Пірнати можна лише повністю здоровим людям. Навіть при мінімальних симптомах застуди медики не радять пірнати в ополонку, адже різка зміна температури у цьому випадку буде згубною для імунітету.

Купатись в ополонці не можна тим, у кого є хворі нирки, діабет, проблеми із тиском.

З собою варто мати зручний одяг, щоб швидко перевдягнутися після купання.

Хоча б за годину до пірнання необхідно добре поїсти.

Вживання алкоголю категорично заборонено! Воно створює ілюзію тепла і водночас призводить до його втрати.

Воно створює ілюзію тепла і водночас призводить до його втрати. Потрібно добре розігрітися, перед тим, як заходити у воду: кілька хвилин побігати, сполоснути обличчя водою тощо.

Щоб запобігти втраті чутливості ніг, до ополонки слід підходити в зручному взутті. Доріжка може бути слизькою – ідіть до ополонки повільно й уважно.

Купатися в спеціально обладнаних ополонках біля берега, під доглядом рятувальників та медичних працівників.

У воду заходити поступово (якщо робити це надто повільно – замерзнете, а швидке занурення може спричинити проблеми з тиском).

Занурюватись найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Це збільшує втрату температури й може призвести до шоку від холоду.

Ніколи не поринайте в ополонку вперед головою!

У воді слід бути не більше 30 секунд (щоб тричі сполоснутися, цього буде достатньо).

Щоб не триматися за металеві поручні при виході з води, використовуйте сухий рушник.

Якщо з вами дитина, уважно слідкуйте за нею на березі та під час занурення в ополонку.

Після купання – добре розітріть тіло сухим рушником, одягнутися, виконати декілька інтенсивних фізичних вправ, випити гарячого чаю. Нагадуємо: алкоголь не зігріває!

Закликаємо Вас бути мудрими, зважати на усі ризики! Безпечне та веселе святкування вдасться, якщо Ви подбаєте про своє здоров’я та здоров’я своїх близьких, дотримуючись вищеперелічених правил.

Цікаво, що у Православній церкві України запевняють, що традиція пірнати в ополонку на Водохреща не має нічого спільного зі «змиванням гріхів», отриманням особливого Божого благословіння чи духовного очищення. Відомо, що купання в ополонці на Водохреща – це російська, а не українська традиція.

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