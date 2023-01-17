У Львові ще двоє людей отруїлись чадним газом

В ніч на вівторок, 17 січня, у Львові отруїлись чадним газом двоє людей. До слова, це вже другий випадок отруєння цього року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, близько 02:40 год. у квартирі на другому поверсі шестиповерхового житлового будинку на вул. Колесси, 17 отруїлися чадним газом 45-річний чоловік та 27-річна жінка.

Потерпілих у стані середнього ступеня важкості доправили в обласну клінічну лікарню.

Рятувальники також тимчасово перекрили газопостачання до квартири, яка обладнана газовою плитою та котлом. Обставини події встановлюють.

Раніше повідомлялось, що 13 січня у Львові чадним газом отруїлись двоє молодих людей.

Фахівці наголошують, що основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення. Через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин – тобто газові коти чи колонки – цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

Останніми роками на Львівщині суттєво побільшало отруєнь чадним газом. Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.

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