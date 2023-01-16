У Львові чадним газом отруїлись двоє молодих людей

У Львові зафіксували перший випадок отруєння чадним газом у 2023 році. 13 січня у квартирі на вулиці Студентській, що у Личаківському районі, постраждало двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення ЛМР, через отруєння постраждали 28-річна жінка та 31-річний чоловік. Обох потерпілих із середнім ступенем важкості госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

За попередньою інформацією, причиною отруєння могла стати газова колонка, якою обладнана квартира. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила постачання газу до помешкання, де відбувся інцидент.

Фахівці наголошують, що основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення. Через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин – тобто газові коти чи колонки – цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

Останніми роками на Львівщині суттєво побільшало отруєнь чадним газом. Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.